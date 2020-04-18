شكرا لمتابعة خبر عن بدء تنفيذ مشروعي تطوير جبلي ثور وحراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توجيهًا عاجلا بالبدء في مشروعي تطوير جبلي حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول.

ويتابع تنفيذ المشروع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان؛ فيما يشرف عليه فريق مُشكل من " إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة" بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين.

وسيتم خلال المرحلة الأولى، والتي تستغرق 30 يوماً، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

وفي السياق نفسه، تشمل المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.