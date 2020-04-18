شكرا لمتابعة خبر عن مختص: أخبار سارة عن علاج الفيروس خلال 10 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

توقع أستاذ البيئة الدكتور علي عشقي، اليوم السبت، أن تكون هناك أخبارًا سارة بشأن علاج الفيروس المستجد خلال العشرة أيام المقبلة؛ مؤكدًا أن العقاقير الطبية والتجارب السريرية في بعض الدول أثبتت فعاليتها في علاج المرضى.

وأوضح الدكتور علي عشقي: " هناك أربعة عقاقير واعدة في كبح جماح الوباء، منها هيدروكسي كلوروكوين، الذي بدأ استخدامه في العديد من الدول الأوروبية وروسيا، وقد أظهر نتائج جيدة جداً على المرضى الذين استخدموا هذا العقار " .

واستطرد " عشقي " : " أمريكا توضح فاعلية عقار آخر جديد في كبح جماح هذا الوباء وهو عقار " رمديسفير " الذي أظهر نتائج باهرة على المرضى الذين استخدموه "، مضيفًا: " منظمة الصحة العالمية تبنت شعاراً أُطلق عليه اسم التضامن في التحارب السريرية ( Solidarity for clinical Trials ) لعلاج الوباء " .

وتابع: " وفي هذا الشعار الذي تبنته منظمة الصحة العالمية اشترك فيه أكثر من سبعين دولة، كل دولة من هذه الدول تجري تجارب سريرية على المرضى لديهم باستخدام أحد العقاقير الطبية الأربعة "؛ لافتًا إلى أن هذه التجارب من بعض الدول حتى الآن أظهرت نتائج باهرة في القضاء على فيروسات كوفد 19 في خمسة.