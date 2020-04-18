معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية معاناة الأسرى والمخاطر المحدقة بهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني الصادرة، اليوم السبت.

اليوم السابع المصرية:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرًا محررًا جنوب جنين الفلسطينية

الدستور الاردنية:

التماس لإتاحة فحوصات كورونا لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط

نسبة الإصابة بكورونا في «جسر الزرقاء» أعلى من الولايات المتحدة

المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم على الفلسطينيين

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تشرين السورية:

إصابة عدد من الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

الأسرى الفلسطينيون في يومهم.. صمود ومعاناة مستمرة يفاقمها انتشار كورونا

البيان الاماراتية:

يوم الأسير الفلسطيني: 570 أسيراً في «الحجر المؤبد»!

الخليج الاماراتية:

الاحتلال يقمع مسيرة شمالي الضفة في «يوم الأسير»

البرلمان العربي يطالب بإطلاق الأسرى الفلسطينيـين فــي سجـــون الاحتــــــلال