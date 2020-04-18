طريقة المساهمة في الإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية عبر فُرجت

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وجهت منصة أبشر دعوة إلى المواطنين والمقيمين للمساهمة في الإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية من خلال خدمة فُرجت، خاصةً وأنه خلال أيام معدودة سنستقبل شهر رمضان الكريم.

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وسلطت منصة أبشر الضوء على طريقة السداد، حيث يتم الدخول إلى المنصة ثم اختيار خدمة “فرجت” واختيار فاتورة لسدادها، ثم الدخول على الحساب البنكي ثم “سداد” واختيار الرقم المفوتر 169 والبحث عن الفاتورة وتحديد سداد كل مبلغ الفاتورة أو جزء منه..، وإتمام عملية الدفع.

وتم إطلاق خدمة “فرجت” بالتعاون بين أبشر والمديرية العامة للسجون ووزارة العدل، وهي تتيح للراغبين في مساعدة السجناء والإفراج عنهم بالاطلاع على بياناتهم والمبالغ المطالبين بها ثم سدادها.



