آبل توفر خياراً إضافياً لتدعيم ماك برو بمعالج رسومات Radeon Pro W5700X

︎ :

.



وفرت شركة آبل خياراً جديداً لوحدة معالجة الرسومات المرفقة في أجهزة ماك برو عبر إمكانية طلب تدعيمه بمعالج Radeon Pro W5700X.

حيث يملك المستهلك خيار تدعيم ماك برو أثناء عملية تخصيص المواصفات عبر موقع الشركة بمعالج Radeon Pro W5700X منفرد مع ذاكرة 16 جيجا بايت بسعر 600 دولار أمريكي، أو عبر إضافة معالجي Radeon Pro W5700X كل منهما بذاكرة 16 جيجا بايت بسعر 1600 دولار.

Advertisements

كما أتاحت الشركة إمكانية الحصول على وحدة معالجة الرسومات لوحدها بعيداً عن خيارات التخصيص أو لأصحاب الأجهزة التي تم شرائها بالفعل ويودون ترقيتها وبسعر 1000 دولار.

الأسعار السابقة تعتبر معقولة تماشياً مع قدرة الأداء التي تقدمها المعالجات وبالمقارنة أيضاً مع النسخة الأعلى من معالج الرسومات Radeon Pro Vega II الذي يتحلى بقوة 14.1 تيرا فلوب وبدعم ضعفي الذاكرة العشوائية ويبلغ سعره 2400 دولار.

في جميع الأحوال إذا كنت من مقتني ماك برو بنسخة المواصفات المعيارية بمعالج W5700X وتود الاستفادة من سرعة أكبر تتناسب مع عملك يعد الخيار المتاح مناسباً وبتكلفة جيدة نوعا ما.

