سحب قوية على السواحل وتهامة
أوضح خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، «علي الحربي»، تطورات الحالة الجوية الحالية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.
وقال الحربي، عبر حسابه بتويتر: إنَّ نشاط السحب الرعدية الممطرة والغزيرة من أثر المنخفض الحالي، وخلال الـ٢٤ ساعة القادمة، سيشمل: «الشرقية وشمال الشرقية وصولًا الى الكويت». مضيفًا: والغزارة متوقعة وتزداد على الشمال الشرقي والكويت.
وتابع «الحربي» إنه مع ساعات مساء اليوم السبت، يرحل المنخفض عن المملكة ليبدأ اندفاع جديد أهم وأشد قوة، غدًا الأحد، حيث يعبر وسط البحر الأحمر وبصورة مغايرة عن المنخفضات السابقة.
وأضاف الحربي، أن هناك دلائل بنهوض سحب قوية تنشأ على السواحل وتهامة وجبالها الأقل ارتفاعًا وعموم الوسطى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية عسير، جازان، الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
اقرأ أيضا:
الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية في 7 مناطق السبت
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي يوضح تطورات الحالة الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.