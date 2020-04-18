الحربي يوضح تطورات الحالة الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة

أوضح خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، «علي الحربي»، تطورات الحالة الجوية الحالية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحربي، عبر حسابه بتويتر: إنَّ نشاط السحب الرعدية الممطرة والغزيرة من أثر المنخفض الحالي، وخلال الـ٢٤ ساعة القادمة، سيشمل: «الشرقية وشمال الشرقية وصولًا الى الكويت». مضيفًا: والغزارة متوقعة وتزداد على الشمال الشرقي والكويت.

وتابع «الحربي» إنه مع ساعات مساء اليوم السبت، يرحل المنخفض عن المملكة ليبدأ اندفاع جديد أهم وأشد قوة، غدًا الأحد، حيث يعبر وسط البحر الأحمر وبصورة مغايرة عن المنخفضات السابقة.

وأضاف الحربي، أن هناك دلائل بنهوض سحب قوية تنشأ على السواحل وتهامة وجبالها الأقل ارتفاعًا وعموم الوسطى.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية عسير، جازان، الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

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