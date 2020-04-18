إتلاف 3 طن خضراوات مجهولة المصدر بحي الشوقية في مكة المكرمة

خلال جولات تفتيشية ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا..
ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، 3 طن من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر داخل عمارة سكنية بحي الشوقية، تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وتمت مصادرتها وإتلافها وإغلاق الموقع لحين إكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والخضراوات المعروضة والمتداولة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل النطاق السكني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
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