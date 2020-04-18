الأرصاد: هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على 12 منطقة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على 12 منطقة.

وأشارت الهيئة أن الحالة الجوية السابقة تتعرض لها مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية، عسير، جازان، الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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