أمانة العاصمة المقدسة تشكر مواطنًا ساهم في ضبط معمل ملح مواشي مخالف

يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة..
ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة في حماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة، قامت بلدية العمرة الفرعية بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق والمعامل، حيث ضبط معمل ملح للمواشي مخالف.
وأوضح المهندس عمر المالكي، رئيس بلدية العمرة الفرعية، أنه تم تلقي بلاغ من أحد المواطنين عن المعمل الواقع في منطقة الشميسي، وعلى الفور تم وقوف المختصين على الموقع بالتنسيق مع المواطن صاحب البلاغ، واتضح أن المعمل يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة، ومن أبرزها الحفظ والتخزين.
وذكر أن المعمل يقوم بتصنيع ملح للمواشي؛ حيث تم ضبط كمية كبيرة، قامت البلدية بمصادرتها لإتلافها، كما تمت مصادرة جميع معدات التصنيع، وتطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
وأكد المالكي، أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف جهودها خلال هذه الفترة على عدد من المحلات والمستودعات والمعامل؛ بهدف حماية الصحة العامة، وذلك من ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد covid_19 .
كما شكر المالكي المواطن لحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكه المكرمة، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة.
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