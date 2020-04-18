حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 18 أبريل 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية، نجران ، الحدود الشمالية ،عسير، جازان ،الباحة، القصيم، حائل، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).



ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج