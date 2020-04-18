سجلت إسرائيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ مساء الجمعة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 158 .



كما سجلت 125 إصابة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 13107.

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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، السبت، إن 167 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 145 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 9390 من المصابين بأنها طفيفة.

وحسب وزارة الصحة، فإن 118 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

ولفتت إلى أن 3247 من المصابين تشافوا من الفيروس.