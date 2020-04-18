شكرا لمتابعة خبر عن قانونيون: من حق ولي الأمر المطالبة بتخفيض أو استرداد الرسوم الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعد تعليق الدراسة إثر تفشي فيروس كورونا ، تسائل العديد من أولياء الأمور، حول مدى أحقيتهم باسترداد رسوم الفصل الدراسي الثاني.

وفي هذا السياق، رأى قانونيون، أنه لا يحق للمدارس الأهلية الحصول على كامل الرسوم الدراسية لهذا الفصل الذي تأثر بالجائحة، وأدى لتعليق الدراسة ونقل الطلاب للصفوف التالية دون اختبارات، فلم تقدم كامل الخدمة المتفق عليها.

وأشاروا إلى أنه إذا لم تُخفض الرسوم؛ فيحق لولي الأمر رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتخفيض أو الاسترداد.