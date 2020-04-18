شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قانوني: عقوبة ناقل العدوى عمدًا قد تصل للقصاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار القانوني محمد العزي، أن تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا ، جريمة تدخل ضمن " القتل العمد " .

وقال العزي خلال برنامج " يا هلا " ،إن هناك نوعين من العقوبة بحق ناقل الفيروس، فقد تكون المسؤولية الجنائية مباشرة بحيث يتعمد المصاب نقل العدوى، أو نقل العدوى بالإهمال دون تعمد، مشيرا إلى أن ذلك أمر يحدده القصد الجنائي.

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وأوضح أنه في حال ثبوت تضرر أي شخص جراء تعمد المصاب لنقل العدوى، قد تصل العقوبة إلى القصاص إذا وصل الضرر إلى الوفاة.

ولفت إلى أنه حال لم تؤدي الواقعة إلى ضرر الأشخاص، فالعقوبة ستكون بالحق العام، وتصل للسجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ 100 ألف ريال.