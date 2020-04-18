شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أول تعليق لموسى الخنيزي بعد بيان النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

علق موسى الخنيزي العائد لأهله مؤخرًا بعد اختطاف دام أكثر من 20 عامًا،على بيان النيابة العامة بشأن خاطفة الدمام.

وأكد الخنيزي أن هذا الخبر سيمنع من تسول له نفسه أن يجرم بحق الوطن والمواطنين، قائلا: " الحمدلله الذي حفظني من هؤلاء العصابة وأرجعني إلى والدي الحقيقيين " .

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وكانت النيابة العامة، قد أعلنت أمس الجمعة، عن فك غموض قضية خاطفة الدمام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى 5 متهمين أحدهما خارج المملكة طالبت النيابة استرداده بواسطة الإنتربول.