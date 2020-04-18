شاب وفتاة يتطاولان على الذات الإلهية في مقطع فيديو

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب وفتاة بالتطاول على الذات الإلهية. وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب وفتاة بالتطاول على الذات الإلهية. وظهر الشاب والفتاة في بث مباشر، يقومون بالتعدي وشتم الذات الإلهية. وأثار المقطع المسيء غضب واستهجان متداوليه، وسط مطالب بسرعة القبض عليهم.

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