مدير صحة الطائف يتابع نتائج فرق التقصي الوبائي لكورونا بالمحافظة

استمع لشرح مفصل عن خطوات التعامل مع الحالات الطارئة..
تابع مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، جهود فرق التقصي الوبائي المنتشرة والفرق الميدانية العاملة ميدانيًا، من خلال مركز القيادة والتحكم، أمس الجمعة، وشاهد النتائج الايجابية لعمليات التقصي والمسح الميداني بعدد من المواقع وعمليات المتابعة للمخالطين للحالات الإيجابية، والآلية المتبعة لحصر أعدادها وتأمين بقائهم ضمن المحاجر الصحية المخصصة.
واستمع إلى شرح مفصل عن الخطوات المتسارعة للفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة والمهام الفورية من نائب رئيس غرفة القيادة والتحكم خالد الثبيتي وعمليات مراقبة المؤشرات على مدار الساعة لقياس الجهود المبذولة ميدانيًا، بما يتماشى ومؤشرات وزارة الصحة للرصد والمتابعة المباشرة.
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