- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم التحالف : إطلاق صاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي باتجاه المدنيين في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التحالف : إطلاق صاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي باتجاه المدنيين في مأرب
متابعات الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بإنه عند الساعه(٢٢٥٢) من مساء يوم الجمعة الموافق (١٧ ابريل ٢٠٢٠م) اطلقت المليشيا الحوثيه الارهابية صاروخ بالستي باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية.
وأوضح العقيد المالكي ان تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف اطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف اطلاق النار لمدة اسبوعين .
مبيناً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الارهابية .
مؤكداً على استمرار التزام التحالف بإعلان وقف اطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول الى حل سياسي شامل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : إطلاق صاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي باتجاه المدنيين في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.