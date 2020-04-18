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التحالف : إطلاق صاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي باتجاه المدنيين في مأرب

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2020-04-18

التحالف : إطلاق صاروخ بالستي من قبل مليشيا الحوثي باتجاه المدنيين في مأرب

متابعات الخليج 365 - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بإنه عند الساعه(٢٢٥٢) من مساء يوم الجمعة الموافق (١٧ ابريل ٢٠٢٠م) اطلقت المليشيا الحوثيه الارهابية صاروخ بالستي باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية.

 

وأوضح العقيد المالكي ان تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف اطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف اطلاق النار لمدة اسبوعين .

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مبيناً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الارهابية .

 

مؤكداً على استمرار التزام التحالف بإعلان وقف اطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول الى حل سياسي شامل.تابع جديد أخبار فيروس covid19

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