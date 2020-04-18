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ضبط عمالة تغش بتعبئة البصل بأكياس لشركات وطنية لبيعه بسعر أعلى
خلال جولات التجارة الرقابية على أسواق الخضار بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة ضبط عمالة مخالفة تغش بتعبئة أنواع مختلفة من البصل بأكياس لشركات وطنية لبيعه بسعر أعلى؛ بهدف تضليل المستهلك.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إن ذلك جاء خلال جولاتها الرقابية على أسواق الخضار بالرياض، حيث تم مصادرة الكميات والتحقق من سلامته وإعادة ضخه بالأسواق.
ولفتت التجارة إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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