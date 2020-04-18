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‏أدعو أبناء الوطن الراغبين في خدمة مجتمعهم ووطنهم خلال هذه الظروف بالانضمام إلى أبطال التوصيل عبر التطبيقات المسجلة لدى ‎#هيئة_الاتصالات

‎#جا_دورك ????????????????????????????





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