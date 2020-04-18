السعودية اليوم / مصرع 9 أشخاص اثر هجوم إرهابي مسلح في نيجيريا



لاغوس 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية اليوم، أن المسلحين أضرموا النار في 33 منزلاً.

ودعا المتحدث باسم قوة العمل الخاصة عملية الملاذ الآمن، إبراهيم شيتو، قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لمنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.

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