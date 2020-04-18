

جنين 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 إبريل 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أسيرا محررًا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت قاسم خالد محمد أبو بكر ، وهو أسير محرر، أثناء تواجده داخل أراضٍ زراعية بمحاذاة البلدة.

//انتهى //

02:08ت م

0194





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا جنوب جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.