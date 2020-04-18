اقتراح من طارق الحبيب ليعيش الناس روحانية شهر رمضان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اقترح استشاري الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم السبت، السماح لأئمة المساجد بإقامة صلاة الفجر والمغرب والعشاء والتراويح، بمكبرات الصوت ليعيش الناس روحانية شهر رمضان المبارك. اقترح استشاري الطب النفسي طارق الحبيب، اليوم السبت، السماح لأئمة المساجد بإقامة صلاة الفجر والمغرب والعشاء والتراويح، بمكبرات الصوت ليعيش الناس روحانية شهر رمضان المبارك. وقال الحبيب: " أتمنى السماح لأئمة المساجد الاقتداء بالحرم، وذلك في إقامة الإمام صلاة الفجر والمغرب والعشاء والتراويح (منفردا) بمكبرات الصوت حتى يعيش الناس روحانية رمضان مما يكسر بعض الملل في نفوسهم . وأضاف: " شرط التزام الناس بالحظر فهو أهم من صلاة الجماعة في هذه الأيام " .

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