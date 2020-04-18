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شكرا لمتابعة خبر عن صور بألف معنى لرجال الأمن يقومون بمهام عملهم تحت الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت مجموعة من الصور، ومقاطع الفيديو، تنفيذ قوات الحرس الوطني لمهمة تطبيق منع التجول اثناء هطول الأمطار بمنطقة الرياض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.
ويظهر رجال الأمن كعادتهم يؤدون مهام عملهم، دون كلل أو ملل، لخدمة وأمن وأمان الوطن.
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