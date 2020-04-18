شكرا لقرائتكم خبر عن والد موسى الخنيزي يفجر مفاجأة مزلزلة عن خاطفة الدمام .. ويعلن رسميًأ هذا القرار أثلج صدورنا ومستعد للتنازل! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المواطن علي الخنيزي والد المختطف موسى الذي عاد لأهله بعد عشرين عاماً، إن البيان الذي أصدرته النيابة العامة، اليوم الجمعة، حول "خاطفة الدمام" أسعدهم وأثلج صدورهم.

وأضاف الخنيزي أن لديه معلومات أن الخاطفة لم تخطف ثلاثة أطفال فقط، وإنما خطفت أطفالاً آخرين.

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والد موسى الخنيزي يفجر مفاجأة مزلزلة عن خاطفة الدمام .. ويعلن رسميًأ هذا القرار أثلج صدورنا ومستعد للتنازل! (فيديو)



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وأكد أنه مستعد للتنازل عن حقه الخاص إذا اعترفت الخاطفة عن بقية الجرائم وساعدت على إرجاع بقية المختطفين إلى أسرهم.

وأصدرت النيابة العامة، اليوم، بياناً أوضحت فيه كافة ملابسات قضية خاطفة الدمام، وتضمن البيان توجيه الاتهام للسيدة وثلاثة سعوديين ويمني، وطالبت النيابة بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمة واثنين من المتورطين معها.