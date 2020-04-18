عمليات التقصي الميداني تكشف عن عدد من الحالات المصابة في أحياء مكة

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير إن عمليات التقصي الميداني النشط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أحياء مكة المكرمة والتي شملت أيضًا عددًا من الأحياء العشوائية كشفت عن عدد من الحالات المصابة بالوباء.

وأوضح أنه نتج عن المسح ارتفاع بإعداد الحالات الإيجابية المكتشفة، والتي في معظمها بالمراحل الأولى للإصابة، وليس لديها أعراض واضحة والبعض لديها أعراض بسيطة لا تستلزم الذهاب للمستشفيات كما أن البعض قد لا تظهر عليه أعراض أبدًا، ولا يحتاج إلى أي تدخل طبي.

وأشار إلي أن عمليات التقصي تهدف إلى ضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مكة المكرمة وأحيائها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.

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وذكر أن هذا الإجراء التي تقوم به وزارة الصحة متمثلة في مديريات المناطق؛ لتقصي الوباء في جميع أحياء مدن المملكة، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبيّن أن الفرق الميدانية بصحة مكة المكرمة كثفت عملية المسح بأحياء مكة وعدد من الأحياء العشوائية، كما تضمن المسح عددًا من المواقع الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة.

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