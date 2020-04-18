تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد قد تتسبب بجريان السيول في نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول.

كما توقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الحالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على المنطقة.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 9 صباحا.