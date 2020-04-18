هلال الباحة يعلن جاهزية عشرين فرقه إسعافيه وقت منع التجول

أكد فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، جاهزية 20 فرقة إسعافية وقت منع التجول، فيما يقدم الخدمات الإسعافية ميدانيًا، عبر 15 مركزًا إسعافيًا بمدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بالمنطقة عماد منسي الزهراني أن الفرق العاملة قرابة 20 فرقة إسعافية تزيد أعدادها أوقات منع التجول فتتلقى غرفة العمليات البلاغات الطارئة عبر الرقم الموحد 997 أو تطبيق «اسعفني»، وخلاله يطلب تصريحًا للحالات غير الطارئة.

وبين الزهراني، أن عدد المكالمات الواردة من بداية منع التجول بلغ أكثر من 10000 مكالمة، بينما تجاوز عدد البلاغات الواردة 2800 بلاغ إسعافي، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية عبر الفرق الميدانية.

وتابع الزهراني، تشهد الخدمات المقدمة وجود قيادات الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية ميدانياً وبغرفة عمليات لمتابعة العمل اليومي بالمنطقة لتقديم أفضل الخدمات وتواصل الدعم من الأقسام المساندة وهي إدارة المستودعات والتموين الطبي.

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واستكمل: إن الجهود تستهدف تجهيز جميع المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية وقسم النقل لصيانة السيارات وجاهزيتها واستمرار الدعم من كافة الاقسام بالفرع لرفع الجاهزية والمساندة المستمرة من فرق الدعم والتطوع.

‏‎وتتضمن الخطة المفعلة لإدارة الشؤون الإسعافية، تعقيم المراكز الإسعافية وسيارات الاسعاف بشكل مستمر وكذلك المباني للفرع وغرفة العمليات والمراكز الإسعافية بالمنطقة وتعقيم سيارات الاسعاف بعد نقل كل حالة اشتباه وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر مع تعقيمها وقائيًا

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