بالصور.. ‏الهلال الأحمر بالقصيم يستقبل 29 ألف مكالمة منذ بدء «منع التجول»

استنفر فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم كل طاقاته في تقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لطالبيها، من خلال 29 مركزًا إسعافيًا في محافظات منطقة القصيم ومدينة بريدة.

وبلغ عدد الفرق العاملة 36 فرقة إسعافية، وعدد فرق العنايات المتقدمة 7 فرق؛ حيث تتلقى غرفة العمليات كل البلاغات عن طريق رقم الطوارئ الموحد 997، أو عن طريق تطبيق اسعفني الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية، ويعمل ‏في تسع لغات ‏فقد تجاوز عدد المكالمات الواردة من بداية منع التجول حتى يوم الأربعاء 15 أبريل، أكثر من 29000 مكالمة.

وتجاوز عدد البلاغات الواردة على تطبيق «اسعفني» 2800 بلاغ، وتم تقديم الخدمات الإسعافية بواسطة 69 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى فرق قيادة ميدانية لمتابعة العمل اليومي في المنطقة لضمان تقديم الخدمات على أتم وجه، مع استمرارية الدعم من إدارة المستودعات والتموين الطبي لتجهيز كافة المراكز وسيارات الإسعاف بالمستلزمات الطبية، ويقوم فريق من الإدارة الطبية والجودة بمتابعة المراكز وسيارات الإسعاف في الجوانب الطبية ومكافحة العدوى والتعقيم؛ حيث تجاوزت ‏عمليات التعقيم 90 عملية شاملة كافة المنشآت المساندة من إدارة الفرع وإدارات وأقسام الصيانة والتدريب وغرفة العمليات وعموم المراكز الإسعافية في المحافظات ومدينة بريدة، ويتركز الاهتمام على سيارات الإسعاف، التي تقوم بالتعقيم بعد نقل كل حالة إسعافية‏ وضمان جاهزيتها لأي استخدام آخر، وتقوم الهيئة بخدماتها تحت شعار (نسعى لنحييها.. السلامة أولاً).

وذكر ذلك لـ«عاجل» محمد الجعيثن المتحدث الإعلامي بالهلال الأحمر بالقصيم، والذي وجه رسالة توعوية لجميع المواطنين والمقيمين بأن يبقوا في بيوتهم ويلتزموا بكافة التعليمات التي تنعكس على صحتهم وسلامتهم، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.