السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي : في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا و سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه



واشنطن 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة لخلية العمل الخاصة متابعة تفشي

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه" ، وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس ، كما وأعلن أيضا أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.

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واشنطن 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة لخلية العمل الخاصة متابعة تفشي فيروس كورونا المستجد ، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل من المتوقع.وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه" ، وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس ، كما وأعلن أيضا أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.// انتهى //02:50ت م0201

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