السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تُسجل 3 حالات إصابة جديدة بالايبولا وحالتي وفاة



كينشاسا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

سجلت الكونغو الديمقراطية اليوم، 3 حالات إصابة جديدة بوباء الإيبولا، و حالتي وفاة، بحسب وزارة الصحة داخل البلاد.

يٌذكر ان الايبولا أودت بحياة 2279 شخصاً منذ إكتشافه في الأول من أغسطس 2018 في شرق البلاد.

وينبغي على جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب منظمة الصحة العالمية الانتظار 42 يوماً "وهي فترة حضانة المرض القصوى" من دون تسجيل إصابات جديدة لإعلان اجتثاث الوباء الذي يضرب الأراضي الكونغولية للمرة العاشرة.

وكانت الكونغو تستعد لإعلان خلوها من هذا الفيروس هذا الشهر قبل أن تظهر حالات إصابة جديدة.

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