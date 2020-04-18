السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يؤكد ان عجز الميزانية التونسية يتطلب توفير اكثر من مليار دولار



تونس 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أكد صندوق النقد الدولي ان عجز ميزانية تونس سيولد الحاجة الى تمويل يفوق 7ر1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 7ر4 من الناتج الداخلي الخام.

وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم، ان وباء

وكان من المتوقع ان تحقق تونس هذا العام نسبة نمو بـ3ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 8ر2 بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الاولية .

// انتهى //

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تونس 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأكد صندوق النقد الدولي ان عجز ميزانية تونس سيولد الحاجة الى تمويل يفوق 7ر1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 7ر4 من الناتج الداخلي الخام.وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم، ان وباء كورونا سيعمق عدم التوازن الاقتصادي في تونس، بما سيدفع البلاد الى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو تصل إلى نسبة " 4ر3 بالمائة".وكان من المتوقع ان تحقق تونس هذا العام نسبة نمو بـ3ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 8ر2 بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الاولية .// انتهى //02:31ت م0197

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