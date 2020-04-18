السعودية اليوم / بوكو حرام تحرق مخيم يضم عشرات الالاف من اللاجئين النيجيريين



أبوجا 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

قتل 14 شخصًا وأصيب 15 آخرين بحروق متفاوتة، في حريق اشعلته جماعة " بوكو حرام" الإرهابية، في مخيم يضم عشرات الآلاف من اللاجئين النيجيريين الذين شردهم العنف المسلح في شمال شرق نيجيريا.

وأفادت وكالة الانباء النيجيرية اليوم، أن الحريق شب بمخيم يضم نحو 70 ألف شخص في بلدة جامبورو بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وقد وصف الرئيس النيجيري محمدو بوخاري، الحريق بالمروع.

وكشف مسؤول إنقاذ، أن أكثر من 200 ملجأ دمروا مما أدى إلى تشريد 1250 شخصًا.

وتشهد نيجيريا صراعا مسلحًا عنيفًا تقوده جماعة "بوكو حرام" المسلحة منذ 10 سنوات.

وقتلت الجماعة الإرهابية أكثر من 36 ألف شخص وأجبر النزاع 1.8 مليون شخص في شمال شرق البلاد على النزوح.

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