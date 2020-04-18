السعودية اليوم / كينيا تفرج عن 4 آلاف و500 سجين للحد من انتشار كورونا



نيروبي 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الكينية اليوم، إطلاق سراح 4 آلاف و500 سجين، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس

وأفاد المفوض العام للسجون ويكليف أوغالو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نيروبي، أن المسجونين المفرج عنهم، كانوا محبوسين لارتكابهم "جرائم عادية".

وأكد أن السجناء سيخضعون لحجر صحي مدة 14 يومًا بعد خروجهم من السجن.

ووفق آخر حصيلة أصدرتها البلاد فقد بلغ عدد إصابات كورونا 246، والوفيات 111، والمتعافين 53.

// انتهى //

02:20ت م

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نيروبي 24 شعبان 1441 هـ الموافق 17 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الكينية اليوم، إطلاق سراح 4 آلاف و500 سجين، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا وأفاد المفوض العام للسجون ويكليف أوغالو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نيروبي، أن المسجونين المفرج عنهم، كانوا محبوسين لارتكابهم "جرائم عادية".وأكد أن السجناء سيخضعون لحجر صحي مدة 14 يومًا بعد خروجهم من السجن.ووفق آخر حصيلة أصدرتها البلاد فقد بلغ عدد إصابات كورونا 246، والوفيات 111، والمتعافين 53.// انتهى //02:20ت م0195

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