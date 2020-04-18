- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق في ناقلة نفط بتبوك والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية.
ونقلت الصحيفة السعودية عن المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، قوله إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغاً عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.
وأوضح الشمري أن فرق الدفاع المدني تحركت وعند الوصول للموقع الذي تم التبليغ بوجود الحادثة فيه، اتضح أن "الحادثة عبارة عن اشتعال النار في إطار ناقلة نفط محملة بوقود الديزل، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله للحمولة".
وأشار الشمري إلى أنه جرى التنسيق مع المؤسسة الناقلة لتفريغ الحمولة في ناقلة أخرى، وتم تسليم الحادثة للجهة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق في ناقلة نفط بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.