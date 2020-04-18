شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق غير الخاضعة للمنع الكلي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن فريق عمل متخصص ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.
وجدد وزير النقل شكره للمقام الكريم على موافقته على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.
وأكد أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.
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