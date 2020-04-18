شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم أحياء غرب الدمام وتوزيع أكياس حرارية والان نبدء بالتفاصيل

قررت بلدية غرب الدمام تكثيف حملات التعقيم والتنظيف في أحياء الضاحية والفرسان والمنار؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية. ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في ساعات منع التجول. كما واصلت بلدية غرب الدمام مؤخرًا حملات تعقيم وتنظيف الحاويات بنطاق البلدية للحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي. من جهة أخرى تابعت البلدية تنفيذ مبادرة أمانة المنطقة الشرقية للتغليف الحراري، والتي ألزمت فيها كافة منافذ بيع الخضار والفواكه والورقيات والمطاعم باستخدام أكياس بلاستيك للتغليف الحراري في توزيع الأغذية والخضراوات والفواكه، حيث تم توزيع كميات من الأكياس على المنافذ بهدف وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل آمن.

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