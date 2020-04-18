شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تلغي البرامج الدولية.. والبدائل «محلية» والان نبدء بالتفاصيل

قررت «موهبة» إلغاء السفر للبرامج الدولية لهذا العام 2020، وذلك حرصًا على صحة الطلبة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية حول العالم المتعلقة بفيروس كورونا الجديد «COVID – 19».

وتم الإعلان عن عدد من البدائل في هذا الشأن، من خلال المشاركة في برنامج «سفراء موهبة» عن بُعد لمدة تتراوح ما بين 3 - 10 أسابيع بحسب البرنامج «online programs»، أو الانضمام في البرنامج الدولي داخل المملكة، فيما يتاح المجال للالتحاق ببرامج الإثراء الصيفي محليًا وتتراوح مدته ما بين ثلاثة إلى 12 أسبوعًا.

وفي ذات السياق، تواصل مبادرة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، «موهبة»، تقديم برامجها التدريبية المختلفة لطلابها عبر «الفصول الافتراضية»، وذلك في برامجها المتعددة لمواصلة التعليم من منازلهم، حيث يكون التدريب المكثف في الفصول الافتراضية بساعات عمل مفتوحة، ومن خلال أنظمة للتعليم عن بُعد.

وشملت مبادرة التعليم عن بُعد، برنامج «موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات»، الذي يقدم من خلال 108 فصول افتراضية، لأكثر من 1068 طالبًا وطالبة، بالشراكة مع المدارس في جميع مناطق المملكة لمدة 162 ساعة.

كما بدأ 180 طالبًا وطالبة رحلة الاستعداد للمشاركات الخارجية مستقبلًا، عبر فصول افتراضية تستمر إلى نهاية شهر أبريل الجاري، التي تسعى للوصول بالعناصر المشاركة إلى مستوى المنافسة الدولية.