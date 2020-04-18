استبيانات علمية «عن بعد» للتحقق من كفاءة الخدمات

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طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد مجموعة من الاستبيانات العلمية للتحقق من كفاءة الخدمات والأنظمة المقدمة، تشمل بعض خصائص نظام الدعم الفني التي تُمكن منسق التعليم الإلكتروني أو الطالب من تسجيل المشكلة، ومن ثم إرسالها لمجموعة من المختصين من العمادة لمعالجتها بأسرع وقت. وأوضحت العمادة أن النظام يحصر خاصية رصد عدد التذاكر في الانتظار والتي حُلت، والمجموع الكلي للتذاكر التي أنشئت بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يوفر النظام خاصية البحث في تذاكر الدعم الفني لزيادة سرعة وفعالية البحث عن الحلول والمساعدة، وذلك على الرابط: https:/‏/‏iauelearning.iau.edu.sa وأطلقت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم صفحة التحول للتعليم عن بُعد لتقديم الدعم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي التعليم الإلكتروني في كليات ومعاهد ومستشفيات الجامعة خلال فترة التحول للتعليم عن بُعد والمرتبطة بموقع الجامعة، والتي تحتوي على مجموعة من الفيديوهات والأدلة الإرشادية عن كل من البلاك بورد والبث المباشر للفصول الافتراضية والنقاشات والاختبارات الإلكترونية، وهي قناة للتواصل الرسمي بين العمادة والطلبة وأعضاء هيئة التدريس لعرض خدماتها ومناقشة الأسئلة الأكثر شيوعًا.

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