شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 رسالة بـ 4 لغات استهدفت العمالة والان نبدء بالتفاصيل

كثفت صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بعدد من اللغات. وتم إرسال 4000 رسالة بأربع لغات تحتوي على رسائل توعوية للوقاية من الفيروس. كما تم وضع لوحات في 10 مواقع يتواجد فيها الوافدون بخمس لغات «الهندية والبنغالية والأوردو والإنجليزية والفلبينية»، وذلك بمدينة سكاكا، وكذلك في محلات الهايبر ماركت بعدد 5 محلات، كما تم وضع ملصقات في مساكن العمالة. وقامت صحة الجوف بالتعاون مع فريق «واعي» للتوعية الصحية بتدريب العمالة في الهايبر ماركت على طريقة غسل الأيدي، والإجراءات الوقائية الصحيحة، حيث تعد هذه العمالة الأكثر اختلاطا مع الآخرين الفترة الحالية لما تشهده محلات الهايبر ماركت من إقبال كبير من المتسوقين. وأضافت: إنه تم إطلاق حملة «هم منا وفينا» وتهدف لجمع هواتف العمالة بالمنطقة، وتزويدهم بأفلام توعوية بلغاتهم عن الوقاية من فيروس كورونا الجديد، حيث بلغ عدد المسجلين في المبادرة 1000 مستفيد.

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