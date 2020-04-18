شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الشاحنات المارة بطريق الشمال الدولي والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإنفاذًا لقرار تعقيم نطاق الفرز لمداخل المنطقة في مركز شعبة نصاب 150 كيلو مترًا شرق محافظة رفحاء، لتحييد انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق.
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