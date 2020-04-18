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تعقيم الشاحنات المارة بطريق الشمال الدولي

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‏تتمركز نقطة تعقيم نصبتها بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة الحدود الشمالية في المدخل الشرقي للمنطقة، على طريق الشمال الدولي، إذ تقوم بعملية الرش والتعقيم والتطهير لجميع الشاحنات القادمة من الشرق على هذا الطريق قبل دخولها المنطقة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من المستجد، وإنفاذًا لقرار تعقيم نطاق الفرز لمداخل المنطقة في مركز شعبة نصاب 150 كيلو مترًا شرق محافظة رفحاء، لتحييد انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق.

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