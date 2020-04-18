شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني والمهني يراقب «الدورات عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
وحول مراقبة محتوى هذه الدورات، أفاد أنه يتم مراقبة المحتوى من خلال دخول مشرفين من الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة على بث الدورة إلكترونيًا وإعداد تقارير جودة بخصوصها.
وبشأن إيقاف أي دورات عن بُعد في الفترة الماضية والإجراءات المتبعة بعد إيقاف هذه الدورات، أشار العتيبي إلى أنه لم يتم إيقاف أي دورة حتى الآن، ولكن منعت دورات من البث لمخالفات ظهرت بها، حيث تتابع الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تصحيح مسارات الدورات المخالفة، وفي حال وجدت مخالفات في دورة منفذة فإنه يتم إيقافها وتلزم الجهة المنفذة بتصحيح مسارها.
يُذكر أنه مع بداية جائحة كورونا في المملكة، لوحظ انتشار إعلانات لإقامة دورات عن بُعد في كيفية التعامل مع المرض، بالإضافة إلى مواضيع عدة، وجاء من أغربها تعليم كتابة الوصية قبل الممات؛ الأمر الذي لاقى استهجانًا واسعًا، وتساؤلات حول ما إذا كانت هناك رقابة على مثل هذه الدورات، ومنح أصحابها التصريح بإقامتها من عدمه.
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