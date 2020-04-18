شكرا لقرائتكم خبر عن 762 إصابة جديدة بـ«كورونا» منها 35 بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي المنعقد لكشف مستجدات كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ 7142 حالة في المملكة حتى الآن، من بينها 6006 حالات نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ووضعها مطمن ومستقر، ومنها 74 حالة حرجة يستمر تلقيها للمعالجة في العنايات المركزة المخصصة للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف د. العبد العالي إنه تم تسجيل تعافي 59 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1049 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 87 حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة إضافية لغير سعوديين، حالتان في جدة وحالة في مكة وأخرى في تبوك، تتراوح أعمارهم بين 41 و82 عاما رحمهم الله جميعا.

وذكر متحدث وزارة الصحة أن جزءا من الأرقام الحالية مرتبط بمساكن العمال، وبعضها في الأماكن المكتظة بالسكان، ونسبة منها مرتبطة بالمخالطة الاجتماعية، لافتا إلى أن المسح النشط ساهم في اكتشاف نحو 50% من حالات اليوم، معتبرا المسح النشط خطوة احترازية مهمة آتت ثمارها.

وأعلنت وزارة الصحة أن الحالات الـ 762 التي تم تسجيلها في عدد من مناطق المملكة، توزعت كالتالي «مكة المكرمة 325، المدنية المنورة 197، جدة 142، الهفوف 35، الرياض 24، الدمام 18، الجبيل 4، الطائف 3، المويه 2، بيشة 2، الخبر 2، ميسان 1، ينبع 1، جازان 1، رأس تنورة 1، المظيلف 1، خميس مشيط 1، نجران 1، القنفذة 1».

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وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير على مدار 24 ساعة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر، مبينا اقتصار التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأكد على منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عقوبة تزوير تصاريح منع التجول، قد تصل من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، إضافة إلى الإعلان والتشهير، ومصادرة جميع المضبوطات.

منوها إلى تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخص السير واستمارة المركبة عن طريق «أبشر» دون الحصول على شهادة فحص النظر والفحص الدوري للمركبة.