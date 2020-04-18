شكرا لقرائتكم خبر عن توعية ومراقبة لسائقي التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة تواصل أعمالها الرقابية والتوعوية في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحال بيع الأغذية وأسواق النفع العام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهة خطر فيروس كورونا.
وأكدت الأمانة أن أعمال الرقابة مستمرة على مدار الساعة لتكثيف الجولات الميدانية مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبر ماركت أو المجمعات التجارية لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها، مؤكدة أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة.
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