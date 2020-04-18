شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط التفتيش ترصد مخالفات لمقدمي التوصيل المنزلي بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بكافة بلدياتها العشرين في حاضرة الدمام ومختلف المحافظات نقاطًا تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا

وكثفت الأمانة هذه النقاط المشتركة منذ صدور اللائحة الخاصة، حيث تواجد منسوبو الرقابة الصحية مع الدوريات الأمنية للتأكد من تطبيق مقدمي خدمات التوصيل للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالطلبات الغذائية بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة الشرقية، مشددين على تصاريح سلامة قائد المركبة من الفيروس ونظافة المركبة وتوافر الاشتراطات اللازمة في الغذاء الذي يتم نقله.

عدد كبير

وأكد لـ«اليوم» المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان خلال تواجده أمس بموقع نقطة التفتيش الواقعة بكورنيش الخبر، رصدهم بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي وتطبيقهم المخالفات والجزاءات التي صدرت ضمن هذه اللائحة، فيما تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية وهو ما يدل على الوعي الصحي لديهم ولدى المنشآت الغذائية، مبينًا تركيز تواجد هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي.

جميع الاشتراطات

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وأوضح الصفيان أن لائحة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل ظروف فيروس كورونا حددت 3 قوائم تتعلق القائمة الأولى بالاشتراطات العامة، وهي الالتزام بجميع الاشتراطات الواردة في اللائحة، فيما تتعلق القائمة الثانية باشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل التي تتمثل في أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمّل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، وتثبيت المواد الغذائيةٔٔ في أماكنها لمنع تلفها ميكانيكيًا نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرة، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة.

لقائمة الثالثة

وأضاف الصفيان إن القائمة الثالثة تتعلق باشتراطات مندوبي التوصيل المتضمنة وجود شهادة صحية أو فحص طبي وبطاقة تعريفية، ولبس القفازات والكمامة أثناء عملية التسليم، والتأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حال ظهور أي أعراض مرضية عليه، وإلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين، واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.ٕٔٔٔٔ

فيما أشار إلى أن القائمة الرابعة تختص بالمنشآت الغذائية وتتطلب فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم المشروبات بعلب بدلًا من الكاسات، وتغليف الطلب كاملًا تغليفًا محكمًا، ووضع لاصق محكم الغلق على الطلب، وعدم دخول مندوب التوصيل للمطعم والانتظار في السيارةٔٔٔإلى حين استلام الطلب.ٕ