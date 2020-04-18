شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسارات بمبادرات «زمزم» لمواجهة الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة العديد من المبادرات الصحية المميزة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالمشاركة مع القطاعات المختلفة، حيث تضمنت المبادرات أربعة مسارات مختلفة ومتنوعة كبرامج التوعية والعيادات المتنقلة وتقديم الخدمات لقاطني الأربطة، وتوصيل الدواء لكبار السن والمتقاعدين. وأوضح المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي أن الجمعية تعمل وفق خطة متسقة مع وزارة الصحة في صناعة مبادراتها، وبما يتناسب مع المرحلة الحالية عبر فريق عمل متخصص من أطباء ومختصين لتحقيق الغاية الوطنية والمجتمعية الصحية للقضاء على فيروس كورونا بإذن الله. وأكد أن زمزم انطلقت منذ بداية الأزمة لتهيئة كل المتطلبات اللازمة لتقديم خدمة ذات جودة عالية، وذلك عبر الاهتمام بمستفيدي الجمعية بتوفير الخدمة العلاجية لهم دون الحاجة لحضورهم شخصيا، كما جرى تحويل عمل الموظفين للعمل عن بعد حرصاً على سلامتهم وتطبيقاً للاحترازات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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