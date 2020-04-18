شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات الثنائية مع تونس والان نبدء بالتفاصيل
بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.
وبحث الطرفان في اتصال هاتفي من الري، أمس، المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث العلاقات الثنائية مع تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.