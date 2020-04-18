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بحث العلاقات الثنائية مع تونس

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بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وبحث الطرفان في اتصال هاتفي من الري، أمس، المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

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