شكرا لقرائتكم خبر عن 1130 متقدما لتصنيع أجهزة التنفس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين م. سعد الشهراني، أن المبادرات تقدم لها 947 مهندسا ومهندسة، و55 مهتما بالصناعات الطبية و70 من رجال وسيدات أعمال، و53 أكاديميا وباحثا، و5 شركات ومكاتب استشارية للمبادرة المهمة. وأكد الشهراني أن هذا العدد يأتي تجاوبا مع دعوة الهيئة المهندسين والمهتمين للمساهمة في تصنيع أجهزة تنفس صناعي التي كانت بعنوان «مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعية من خلال المصانع السعودية»، وهي تكتسب أهميتها القصوى، حيث تؤدي أجهزة التنفس الصناعي دورا حاسما في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.
ودعا الشهراني المهندسين والمصانع الراغبين في المشاركة بتصنيع هذه الأجهزة المهمة زيارة موقع الهيئة السعودية للمهندسين الإلكتروني لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم، مبينا أن المبادرة تهدف للمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لمرضى كورونا، والتغلب على نقصها بسبب الأزمة العالمية، وتشجيع توطين الصناعات الطبية ونقل التقنية.
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