شكرا لقرائتكم خبر عن مواد إغاثة لمتضرري السيول في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إغاثة المتضررين من السيول في محافظة مأرب، وجرى أمس توزيع 217 حقيبة إيوائية في مخيم الميل في محافظة مأرب، استفاد منها 1.302 نازح ومتضرر من السيول، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار التدخل العاجل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب.

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