شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تشكر الملك لدعم مكافحة «كورونا» بـ 500 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مساهمة المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقال د. أدهانوم: «أعبر عن امتناني الكبير لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي لعظيم كرمهم بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، آملا من بقية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين اقتفاء أثر الملك سلمان».

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