شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية لـ 6400 أسرة يمنية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، 1.200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو جرام، في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 6.000 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. كما وزع 100 سلة غذائية، للفقراء والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة. و320 سلة غذائية للنازحين من عمران إلى مخيم السويداء بمأرب.

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